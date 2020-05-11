Ordu'da komşusunu silahla vuran kişi tutuklandı
11.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:28
Ordu'da komşusunu tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı.
Ordu'da komşusunu tabancayla vurarak öldüren kişi tutuklandı.
Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde dün komşusu Serkan Çakır'ı tabancayla vurarak ölümüne neden olan Farul N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA