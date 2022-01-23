Ordu'da kolluk kuvvetleri can dostları unutmadı

Ordu'da kış şartlarından dolayı yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanlarına polis ve jandarma ekiplerince besleme yapıldı.

ORDU (AA) - Ordu'da kış şartlarından dolayı yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanlarına polis ve jandarma ekiplerince besleme yapıldı.

Toplumun huzuru için mücadelesini sürdüren polis ve jandarma, asli görevlerinin yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmadı.

Kentte 19 ilçede çalışma başlatan ekipler, sokakta yaşayan kedi ve köpeklere yiyecek ve mama desteğinde bulundu. Kolluk kuvvetlerinin sıcak yüzü fotoğraf karelerine de yansıdı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine, il genelinde sokak hayvanlarının mağdur olmaması için başta belediye ekipleri olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerinin de duyarlılık gösterdiğini söyledi.

19 ilçede ekiplerin can dostları unutmadığını aktaran Sonel, kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Vali Sonel, bu duyarlılığın bundan sonrada süreceğini sözlerine ekledi.