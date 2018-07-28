Ordu'da "Klasik Araç Festivali" Düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen "2'nci Klasik Araç Festivali", meraklılarına nostalji yaşattı.

Ünye'de 24 yıldır taksi şoförlüğü yapan ve klasik otomobil meraklısı olan Mustafa Özkan önderliğinde, Ünye Belediyesinin organizasyonu ile Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen 1950 ve 1960 yıllarına ait klasik otomobillere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Klasik otomobil tutkunu Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 gün boyunca sürecek festivale 70 klasik aracın katıldığını söyledi.

Uzun yıllar taksi şoförlüğü yaptığı için klasik araç merakının olduğunu ifade eden Mustafa Özkan, bu yıl 2'ncisini düzenledikleri etkinliğe Trabzon ve Kayseri'den de katılım olduğuna işaret etti.

Özkan, klasik otomobillerin meraklılarına nostalji yaşattığını dile getirerek, "Bu ortamda eski anılarımızı tazeliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı'na çocuklarıyla gelerek klasik araçları inceleyen vatandaşlar, araçlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.