Ordu'da kivi hasadı başladı

ORDU (İHA) - Ordu'da fındıktan sonra en önemli gelir getirici tarımsal ürün olan kivinin hasadına başlandı. İlk hasatta Vali Tuncay Sonel, beraberindekiler ile birlikte dalından kivi topladı.

Kendine has aroması, depolama dayanıklılığı ile coğrafi işaret tescili alan Ordu kivisinin hasadına başlandı. Kivide hasat dönemimin başlaması nedeniyle Vali Tuncay Sonel de hasada katılarak, kivi üreticilerinin sevincine ortak oldu. Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde Temel Öztürk isimli üreticinin 3 buçuk dönümlük kivi bahçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile birlikte kivi hasadında bulunan Vali Tuncay Sonel, bahçe sahibine ve yöredeki üreticilere de hasadın hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

Kivinin, Ordu'nun önemli tarım ürünlerinden birisi olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, "Ordu'muzun önemli bir gelir kaynağı da kividir. Şehrimizde yılda 8 bin 500 ton kivi üretiliyor. Ülkemizde kivi üretiminde ilk üçteyiz. 3 bin 500 dekar kivi üretim alanımız varken, yine Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve DOKAP Başkanlığımızın kaynakları kullanılarak bu yıl 200 dekar daha yaptık. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün personellerinin gayretli çalışmaları ve kıymetli çiftçilerimizin emekleriyle bu yıl kivinin çok daha bereketli olacağına inanıyoruz. Kivi bahçelerinin bakımları çok iyi. Kivi hasadının şehrimize ve ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını, çiftçilerimize de bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - ORDU