Ordu'da kısıtlama sessizliği

Ordu'da, 17 günlük kısıtlama sürecinde sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Ordu'da, 17 günlük kısıtlama sürecinde sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında alınan 17 günlük kısıtlama kararı sonrası Ordu'da vaka sayılarındaki artış düşmeye başladı. Hafta içi olduğu kadar hafta sonu da devam eden denetimler vakaların düşmesinde etkili oldu. Kentte, 17 günlük tam kısıtlama sürecinde sokak ve caddelerde sessizlik yaşanıyor. Ordu'nun en işlek cadde ve sokaklarında kısıtlama haricinde görülen insan yoğunluğu, kısıtlama gününde yerini sessizliğe bıraktı. Havaların da sağanak yağışlı olması nedeniyle Ordu'nun en işlek cadde ve sokakları adeta ıssız kaldı. Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kontrollerini sürdürdü. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı