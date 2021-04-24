Ordu'da kısıtlama sessizliği
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Ordu'da kısıtlama sessizliği

Ordu'da kısıtlama sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'da, 3 günlük kısıtlamanın ikinci gününde de sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Ordu'da, 3 günlük kısıtlamanın ikinci gününde de sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Son verilere göre, Türkiye'de korona virüs vakalarının artış gösterdiği illerden biri olan Ordu'da, 3 günlük kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik yaşanıyor. Ordu'nun en işlek cadde ve sokaklarında kısıtlama haricinde görülen insan yoğunluğu, kısıtlama gününde yerini sessizliğe bıraktı. Güneşli havaya rağmen sahil bandında da insanların görünmediği Ordu'da, karayolunda da araç yoğunluğu yaşanmadı. Belirli işyerlerinin açık olduğu Ordu'da, polis ekipleri ve bekçiler denetimlerini sürdürüyor. - ORDU

Ordu'da kısıtlama sessizliği
Ordu'da kısıtlama sessizliği
Ordu'da kısıtlama sessizliği
Ordu'da kısıtlama sessizliği
Ordu'da kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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