Ordu'da kısıtlama sessizliği
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Ordu'da kısıtlama sessizliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ordu'da kısıtlama sessizliği

Vaka sayısına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Ordu'da, hafta sonu kısıtlamasının ikinci gününde sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Vaka sayısına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Ordu'da, hafta sonu kısıtlamasının ikinci gününde sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Türkiye'de korona virüs vakalarının artış gösterdiği illerden biri olan Ordu'da ve diğer riskli bölgelerde hafta sonu kısıtlamalar devam ediyor. Ordu'nun en işlek cadde ve sokaklarında hafta içi görülen insan yoğunluğu, kısıtlama gününde yerini sessizliğe bıraktı. Güneşli havaya rağmen sahil bandında ve karayolunda insan ve araç yoğunluğu yaşanmazken, bazı işletmeler ise paket servis hizmetlerini sürdürdü. - ORDU

Ordu'da kısıtlama sessizliği
Ordu'da kısıtlama sessizliği
Ordu'da kısıtlama sessizliği
Ordu'da kısıtlama sessizliği
Ordu'da kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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