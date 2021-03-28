Ordu'da kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'da kısıtlama sessizliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ordu'da kısıtlama sessizliği

Vaka sayılarında yüksek riskli iller arasında yer alan Ordu'da, hafta sonu kısıtlamasında sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Norveç zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar

Vaka sayılarında yüksek riskli iller arasında yer alan Ordu'da, hafta sonu kısıtlamasında sokak ve caddeler ıssız kaldı.

Türkiye'de korona virüs vakalarının artış gösterdiği illerden birisi olan Ordu'da diğer riskli bölgelerde de olduğu gibi pazar günü kısıtlamalar devam ediyor. Ordu'nun en işlek cadde ve sokaklarında cumartesi günü görülen insan yoğunluğu, kısıtlama gününde yerini sessizliğe bıraktı. Güneşli havaya rağmen sahil bandında ve karayolunda insan ve araç yoğunluğu yaşanmazken, bazı işletmeler ise paket servis hizmetlerini sürdürdü. Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kısıtlama gününde sokak ve caddelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. - ORDU

Ordu'da kısıtlama sessizliği
Ordu'da kısıtlama sessizliği
Ordu'da kısıtlama sessizliği
Ordu'da kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Vladimir Putin Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Fatih Terim Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da kısıtlama sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 13:47:12. #1.14#
title