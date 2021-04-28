Ordu'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk
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Ordu'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk

Ordu'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu'da, 29 Nisan tarihinde başlayacak olan ve 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Ordu'da, 29 Nisan tarihinde başlayacak olan ve 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde her hafta çarşamba günü kurulan semt pazarında, 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 17 günlük kısıtlama öncesinde yoğunluk yaşanıyor. Pazar alnın çevresi yoğunluk nedeniyle, Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bariyerlerle çevrilirken, maskesiz vatandaşların girmesine de izin verilmiyor. Denetimlerin sürdüğü pazar alanlarında kimi zaman ise vatandaşların mesafe kurallarını ihlal ettiği görülüyor.

Pazarcı esnafı, sabah saatlerinde başlayan yoğunluğun halen devam ettiğini, kısıtlamanın ve Ramazan ayının etkisiyle insanların bol bol ürün aldıklarını belirtti. İnsanlara, ellerinden geldiğince uyarılarda bulunduklarını ve sebze ve meyvelere dokunmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan esnaflar, bazı vatandaşların bu uyarılara tepki gösterse de büyük çoğunluğun kurallara uyduğunu aktardı.

Kısıtlama öncesi semt pazarlarından alışveriş yapan vatandaşlar ise yoğunluğun fazla olduğunu ifade ettiler. - ORDU

Ordu'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk
Ordu'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk
Ordu'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk
Ordu'da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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