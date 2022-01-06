Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar

Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ordu'da, kış mevsiminde görülen güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar sahilin tadını çıkarttı.

ORDU (İHA) - Ordu'da, kış mevsiminde görülen güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar sahilin tadını çıkarttı.

Ordu'da günlerdir soğuk geçen hava şartları sonrası sabah saatlerinde güneşli hava etkili oldu. Hava sıcaklıklarının 17 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkartmak için sahile ve yeşil alanlara yöneldi. Vatandaşlar, güneşli havanın güzel olsa da kış mevsiminin bu yıl pek fazla hissedilmediğini, kış aylarında yalancı baharı yaşadıklarını belirtti. - ORDU

Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar

Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar

Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar

Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar

Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar

Ordu'da kış mevsiminde yalancı bahar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title