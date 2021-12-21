Ordu'da kış lastiği denetimleri devam ediyor - Haberler
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Ordu'da kış lastiği denetimleri devam ediyor

Ordu'da kış lastiği denetimleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da polis ekipleri tarafından kentin belirli noktalarında kış lastiği denetimlerini sürdürülüyor.

ORDU (İHA) - Ordu'da polis ekipleri tarafından kentin belirli noktalarında kış lastiği denetimlerini sürdürülüyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte 1 Aralık tarihinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunlu hale getirilmişti. Bu kapsamda Ordu'nun giriş ve çıkışları, otobüs terminali ile çevre yolu güzergahında denetim yapan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gerekli kontrolleri sağlayarak, araçlarına kış lastiği takmayan ve trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 846 lira idari para cezası uyguluyor. Denetimlerde kış lastiklerini kontrol eden ekipler aynı zamanda sürücülere kış lastiğinin önemi hakkında bilgiler de veriyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecekken, ekiplerin ise denetimlerini sürekli olarak yapılacağı öğrenildi. - ORDU

Ordu'da kış lastiği denetimleri devam ediyor

Ordu'da kış lastiği denetimleri devam ediyor

Ordu'da kış lastiği denetimleri devam ediyor

Ordu'da kış lastiği denetimleri devam ediyor

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