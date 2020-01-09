Ordu'da kış lastiği denetimi
Haberler » 3. Sayfa » Ordu'da kış lastiği denetimi - Haberler

Ordu'da kış lastiği denetimi

Ordu'da kış lastiği kullanmamaktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 8 Ocak'ta yapılan denetimlerde 23 araç sürücüsüne ceza kesildi.

09.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:51
Ordu'da kış lastiği denetimi

'da kış lastiği kullanmamaktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 8 Ocak'ta yapılan denetimlerde 23 araç sürücüsüne ceza kesildi.


Jandarma ekipleri tarafından Altınordu-Ulubey, Altınordu-Kabadüz, Gürgentepe-Ulubey, Fatsa-Kumru, Fatsa-Çatalpınar, Ünye-İkizce ve Ünye-Akkuş kara yollarında yapılan denetimlerde 405 araç kontrol edildi. Denetimlerde 8 araç sürücüne kış lastiği kullanmamaktan, 5 araç sürücüsüne seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmaktan, 7 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan olmak üzere toplam 23 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldı. Aynı denetimlerde 3 araç trafikten men edildi.


Yetkililer, vatandaşların özellikle güney ilçe karayolları ile Kabadüz-Çambaşı ve Aybastı-Perşembe Yaylalarına araçla seyahatleri esnasında; zincir, takoz, çekme halatı, fener, ilk yardım çantası, akü takviye kablosu gibi malzemeleri bulundurmaları ve kış lastiği uygulamalarına uymalarının önem arz ettiğine dikkat çekti. - ORDU

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler