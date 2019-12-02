Ordu'da kış lastiği denetimi
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Ordu'da kış lastiği denetimi

Ordu'da kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

02.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:46
Ordu'da kış lastiği denetimi

'da kış lastiği takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınordu-Ulubey, Gürgentepe-Ulubey, Fatsa-Kumru, Ünye-İkizce ve Ünye-Akkuş kara yollarında kış lastiği denetimi yaptı.

Ekipler, yaptıkları denetimlerde 535 aracı kontrol etti. Denetimlerde kış lastiği takmayan 37 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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