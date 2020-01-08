Ordu'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi

08.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:36

Ordu'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 78 gaziye madalya ve berat verildi.

Ordu Valiliği Toplantı Salonu'nda "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından KKTC'nin kurulduğunu ifade etti.

Kıbrıs'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği açısından da önem taşıdığını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla Kıbrıs'a, sadece burada yaşayanlar için değil kendimiz için de gittiğimizi unutmayalım. Nasıl bugün Suriye'ye sadece Suriyeliler için gitmiyor, Libya'ya sadece burada yaşayan insanlar için gitmiyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği için de gidiyorsak, Kıbrıs'a da öyle gittiğimizi, yarın yine Kıbrıs'a da bu amaçla gideceğimizi herkes bilsin."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya da gazilerin unutulmadığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, 78 gaziye madalya ve beratlarını takdim etti.

Kaynak: AA