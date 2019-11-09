Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

09.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:10
Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

'nun ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Kumanlar Mahallesi'nde ikamet eden ve evinin yakınındaki kuruyan ağacı, ağaç motoruyla kesmeye giden 'den (60) uzun süre alamayan eşi Döndü Özdemir, bölgeye gitti.

Hayat arkadaşının üzerine devrilen ağacın altında hareketsiz yattığını gören Özdemir, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Özdemir'in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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