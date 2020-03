Ordu'da 'Kedi Evi' kuruldu Altınordu Belediyesi tarafından sahipsiz kediler için 'Kedi Evi' kuruldu.

Altınordu Belediyesi tarafından korana virüs tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Her can bize emanet parolasıyla yürüttüğü çalışmalarda sokak hayvanlarını da unutmayan Altınordu Belediyesi vatandaşların evlerinde kaldığı bu günlerde sokak hayvanlarının da yiyecek bulmakta zorluk çekeceğini göz önüne alarak aralıksız her gün yemleme ve besleme çalışması yürütüyor.

Bunun yanında Ordu'nun iklim koşulları başta olmak üzere salgın sebebiyle yaşanan durumu da dikkate alan Altınordu Belediyesi şehrin çeşitli noktalarına yağmurdan ve soğuk havadan koruyucu 'Kedi Evleri' inşa ediyor.

Aynı anda birçok kedinin kalabileceği şekilde tasarlanan 'Kedi Evlerine' Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından periyodik olarak mama bırakılıyor. Altınordu Taşbaşı Mahallesinde başlayan uygulama Altınordu Belediyesi tarafından şehrin geneline yayılıyor ve sokak kedileri için korunaklı yaşam alanları oluşturuluyor. - ORDU

