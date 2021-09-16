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Ordu'da kazı çalışmalarından tarih fışkırdı

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Kültür Sanat

Ordu'da kazı çalışmalarından tarih fışkırdı 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezarları ile çeşitli eşyalar bulundu Toplamda iki mezarın bulunduğu alanda, bir mezar açıldı, diğeri ise yarın ekipler tarafında açılacak Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol genişletme çalışmaları esnasında, 2 bin...

Ordu'da kazı çalışmalarından tarih fışkırdı

2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezarları ile çeşitli eşyalar bulundu

Toplamda iki mezarın bulunduğu alanda, bir mezar açıldı, diğeri ise yarın ekipler tarafında açılacak

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yol genişletme çalışmaları esnasında, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezarları ile mezar içerisinde ziynet eşyaları bulundu.

Fatsa Belediye ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını sürdürdüğü esnada, kepçe operatörü kazmayı vurduğu esnada alt kısımda beton bir tabaka fark etti. Durumun üzerine yapılan araştırmalarda, beton olduğu düşünülen yapıların, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan lahit mezarları olduğu anlaşıldı.

İlk belirlemelerde iki mezar ve ziynet eşyaları ele geçirildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, ilk mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntıları ile değerli ziynet eşyaları ve çeşitli tarihi bulgulara ulaştı. Ekipler, bölgeyi kuşatarak, kontrol altına aldı, insanların giriş ve çıkışlarını yasakladı.

Ekipler olay yerinde kontrol nöbetine başladı

Yetkililerin, bölgede yaptıkları çalışmaların ardından mezar içerisinde bulunan kemik ve ziynet eşyaları, koruma altına alınırken, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan mezarların bulunduğu alanın yaklaşık 100 metre uzağında manastır olduğu, yıllar önce kendiliğinden yıkıldığı öğrenildi.

"Mezarlar yolun altında bulundu"

Mahalle Muhtarı Altan Güneş, "Burada önceden bir manastır olduğu söyleniyor. Buranın 800 metre kadar bir alanı da sit alanı olarak ayrılmış bir yer. Şu anda çıkan lahit mezarlar yol üzerinde. Belediye tarafından çalışıldığı esnada denk geliyor. Şu anda da yetkililer geldi ve yarın da bunun neticesinde ne çıkacağını tespit edecekler" dedi.

"Kral mezarı olduğu düşünülüyor"

Muhtar Güneş, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim gördüğümüz, kepçe tarafından kırılmış bir kral mezarı olduğu söyleniyor. Bakıra benzeyen ve cam eşyalar bulundu. Ne çıkacağını bilemiyoruz."

Ordu'da kazı çalışmalarından tarih fışkırdı

Ordu'da kazı çalışmalarından tarih fışkırdı

Ordu'da kazı çalışmalarından tarih fışkırdı

Ordu'da kazı çalışmalarından tarih fışkırdı
İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ordu'da kazı çalışmalarından tarih fışkırdı - Haberler
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