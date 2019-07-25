Ordu'da kazada ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iki gün önce Altun K'nın kullandığı 52 EY 579 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Efe Uysal (11), Samsun'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Züleyha Akçay ve Ayşe Uysal'ın da hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü Altun K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA