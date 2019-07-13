Ordu'da kaza yapan sürücü aracını bırakarak kaçtı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki kaza yapan otomobilin sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FZ 5351 plakalı otomobil, Ünye-Samsun kara yolu Gölevi Mahallesi TOKİ mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada otomobil devrildi. Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Ünye ve çevre ilçelerdeki hastanelerde de aranan sürücünün kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA