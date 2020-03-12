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Ordu, Ekonomi

Ordu'da kaz yetiştiriciliği çiftçilere ekonomik katkı sağlıyor

Ordu'da kırsalda yaşayan vatandaşların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla oluşturulan "Damızlık Kaz Yetiştiriciliği Yaygınlaştırma" projesi, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

12.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:58
Ordu'da kaz yetiştiriciliği çiftçilere ekonomik katkı sağlıyor

Ordu'da kırsalda yaşayan vatandaşların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla oluşturulan "Damızlık Kaz Yetiştiriciliği Yaygınlaştırma" projesi, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje kapsamında, 40 çiftçiye dağıtılan 4 bin kazdan yavru ve yumurta elde edilmeye başlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ultav, mast ırkı kazların bölgeye uyum sağladığını ve ekonomik değerinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Kaz etinin lezzetli ve besin değeri açısından zengin olduğunu vurgulayan Ultav, şöyle devam etti:

"Yetiştiriciler kaz yumurtasını damızlık olarak kullanılmak üzere 20 ile 25 lira arasında satıyor. Ayrıca 15-30 günlük kaz civcivi 50-60 lira arasında alıcı buluyor. Piyasada etlik olarak beslenen kazlar canlı ağırlık olarak kilogramı 25 lira, karkas olarak kilogramı 30-35 lira arasında alıcı bulmaktadır. Kazların hem yumurtaları hem eti değerlidir ve piyasası olan bir yatırım aracıdır."

Ultav, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in alternatif tarım çalışmaları kapsamında başlattığı projenin hem ekonomik anlamda üreticilere hem de istihdama önemli katkıları olacağını ifade etti.

Kabadüz ilçesi Turnalık Mahallesi'nde yaşayan Cemil Erduman ise proje sayesinde bir yıldır kaz üreticiliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk etapta biraz zorlandık ancak zamanla alıştık. Şu an hem işi öğrendik hem de kazlara alıştık. Tarımda alternatif arayan diğer üreticilerimiz bu tarz projelerden rahatlıkla yararlanabilirler."

Kaynak: AA

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Manşet

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