Ordu'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Ordu'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ordu'da kayalıklardan düşerek yaralanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yapraklı Mahallesi Tepeküme Evleri mevkisinde Cafer Karacı (35), kayalık bölgeden geçerken dengesini kaybederek yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralanan Karacı'yı kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan Karacı, sedyeyle yola taşındı.

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Karacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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