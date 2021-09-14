Ordu'da kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan sıkı denetimlerde kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza uygulandı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan sıkı denetimlerde kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza uygulandı.

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde 6-12 Eylül 2021 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 46 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 19 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 23 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 138 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 1133 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 87 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 9 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 121 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 97 araç trafikten men edilirken 46 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Otomobil 5 yaşındaki çocuğu ezdi, öfkeli vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi

Otomobil 5 yaşındaki çocuğu ezdi, öfkeli vatandaşlar sürücüyü linç etmek istedi

 Tartıştıkları adamı bıçaklayıp sopayla dövdüler! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

Tartıştıkları adamı bıçaklayıp sopayla dövdüler! Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

 Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu

Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Kylie Jenner Yeşim Salkım
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Burak Yılmaz Güzel Sözler Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu'da kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:20:34. #1.12#