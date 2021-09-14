Ordu'da kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan sıkı denetimlerde kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza uygulandı.

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde 6-12 Eylül 2021 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 46 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 19 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 23 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 138 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 1133 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 87 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 9 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 121 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 97 araç trafikten men edilirken 46 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

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