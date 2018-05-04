Ordu'da Kartpostallık Sis Manzarası

ORDU'nun sahil kesiminde 3 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak seferleri iptal oldu. Diğer taraftan kentte sis nedeniyle kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

Ordu'nun 300 rakım altındaki sahil bölgesinde 3 gündür yoğun sis etkili oluyor. Yoğun sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak seferleri iptal edildi. İstanbul ve Ankara'dan Ordu'ya gelecek uçaklar Samsun'un Çarşamba Havalimanı'na yönlendirilirken, sis bulutları da kent merkezini tamamen kapladı. Teleferikle kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe'ye çıkan vatandaşlar, manzarayı doyasıya seyrederken bol bol fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

- Ordu