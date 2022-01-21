Ordu'da karla kaplı yollarda 'aşı' mesaisi

İKİZCE, ORDU (DHA) - ORDU'nun İkizce ilçesinde hatırlatma dozunu yaptıramayanlar için sağlık ekipleri, karlı yolları aşıp, yüksek yerleşim yerlerine ulaşıyor. Kimi zaman araçlarla kimi zaman yürüyerek bölge halkına ulaşan ekipler, her türlü coğrafi zorluğa rağmen aşı programlarını aksatmıyor.

Ordu'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe ve mahallelerde aşı çalışmaları sürdürülüyor. İkizce ilçesinde hatırlatma dozunu yaptıramayanlar için sağlık ekipleri, karlı yolları aşarak, yüksek yerleşim yerlerine ulaşıyor. Ekipler, her türlü coğrafi şarta rağmen aşı uygulamalarına devam ediyor. Ekipler, ilçede yaşayan Ferhat Çom (72) ile yürüme zorluğu çeken Gülhanım Tiryaki'nin (75) de evine giderek Covid-19 aşılarını yaptı.

Aşı için evlerine gittikleri kişilerin mutlu olduğunu söyleyen Hansu, "Aşı yapmak için evlerine gitmek istediğimiz vatandaşlardan genelde olumlu yanıt alıyoruz. Bizim bulunduğumuz coğrafyada genelde aşı olmak istemeyen yok. Aşı olmayan ya da olamayanları aradığımızda hatırlanmış olmak onlara iyi geliyor. Çok mutlu oluyorlar. Devletimize teşekkür ettiklerini iletiyorlar. Bizler için de gurur verici bir tablo" dedi.