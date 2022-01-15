Ordu'da kardiyovasküler cerrahi ameliyathanesi açıldı

ORDU (AA) - Ordu'da, 3. Basamak Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyathanesi ile yoğun bakım ünitesinin açılışı yapıldı.

???????Vali Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki açılışta, devlet vatandaş işbirliği ile başta eğitim olmak üzere sağlıkta da güzel işler yapıldığını söyledi.

Ameliyathanenin yapılmasında emeği geçen Ordululara teşekkür eden Sonel, "Ayrıca yapımı hızla devam eden 900 yataklı şehir hastanemiz için verdiği destekten dolayı da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca'ya yöre halkımız adına teşekkür ediyoruz. Ordu Şehir Hastanesinde de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Kimin emeği varsa hepsinden Allah razı olsun." dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise en son teknolojiyi içeren ameliyathanenin açılışını yaptıklarını vurgulayarak, "İnşallah bundan sonra Ordu'daki hastalarımızı hem devlet hastanemizde hem de eğitim araştırma hastanemizde açık kalp cerrahisini rahatlıkla yapıp, dışarıya hasta göndermemek gibi bir iddiamız var. İnşallah bu iddiamızda başarılı olacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de "Hem çok kıymetli hekimlerimiz, operatörlerimiz var hem de modern, en son yeniliklerle donatılmış bir ameliyathane. Bu bakımdan artık il dışına gitmeye gerek yok. Bizim için son derece mutluluk verici bir hizmet. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan da kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji alanında başka illere gitmeye gerek olmadığına işaret etti.

Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaptanıderya Tayfur ise ameliyathane ve ünite hakkında katılımcılara bilgi sundu.

Konuşmaların ardından, Vali Sonel ve beraberindekiler 3. Basamak Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyathanesi ile yoğun bakım ünitesinin açılışını yaptı.