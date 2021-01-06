Ordu'da kardeşi ve yengesini silahla öldüren kişi tutuklandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde tartıştığı kardeşi ve yengesini silahla öldüren kişi tutuklandı.

Demircili Mahallesi'nde tabancayla kardeşi Erdal B. ile yengesi Emine B'yi öldürdükten sonra gözaltına alınan Hikmet Erhan B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kumru adliyesine sevk edilen Hikmet Erhan B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hikmet Erhan B, dün tartıştığı ve aralarında husumet bulunan kardeşi Erdal B. ile yengesi Emine B'yi tabanca ile ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli