Ordu'da kardan kapanan 301 mahalle yolu açıldı
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Ordu'da kardan kapanan 301 mahalle yolu açıldı

24.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:50

Ordu'da kardan kapanan 301 mahalle yolu açıldıORDU'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Ordu'da kardan kapanan 301 mahalle yolu açıldı

ORDU'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerinde etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası kapanan 301 mahalle yolunun tamamını yeniden ulaşıma açtı.

Ordu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ortalama kar kalınlığının 25 santimetreyi geçtiği kentte, en yüksek kar kalınlığı da 50 santimetreye ulaştı. İlçelerin yüksek ve merkez kesimlerinde kar yağışı sonrası 301 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Mahalle ve grup yollarında, 479 iş makinesi ve 550 personel görev aldı. Yapılan çalışmaların ardından bin 840 kilometre yol ulaşıma açıldı.

Öte yandan çağrı merkezine ulaşan 20 hasta ve 10 cenaze bilgisi için ise yollara acil müdahalede bulunuldu.

Ordu'da kardan kapanan 301 mahalle yolu açıldı
Ordu'da kardan kapanan 301 mahalle yolu açıldı
Ordu'da kardan kapanan 301 mahalle yolu açıldı
Ordu'da kardan kapanan 301 mahalle yolu açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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