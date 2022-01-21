ORDU (AA) - Ekiplerin araçlarla mama götürmesi

Sokak hayvanlarına mama bırakılması Ordu'da karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

ORDU - Ordu'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya 630 kilogram mama bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesinin doğal hayatın ve sosyal yaşamın bir parçası olan sokak hayvanları için seferberlik ilan ettiği belirtildi.

Ekiplerin yıl boyu aralıksız süren sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerinin, havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla daha geniş bir alanda devam ettiği aktarıldı.

İl genelinde ulaşımda zorluk çekilen en ücra köşeler de dahil olmak üzere şehrin dört bir yanındaki sokak hayvanları için harekete geçen ekiplerin, 6 araç ile 630 kilogram mama desteği yaptığı vurgulandı.

Soğuk hava ve kar yağışıyla yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, aynı hassasiyet ve duyarlılığı vatandaşlardan da göstermeleri istendi.