Ordu'da karantina süresi dolan 43 kişi evlerine gönderildi
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Ordu'da karantina süresi dolan 43 kişi evlerine gönderildi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Rusya'dan getirilen ve Ordu'nun Altınordu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirilen 43 kişi, 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderildi.

Ordu'da karantina süresi dolan 43 kişi evlerine gönderildi
13.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:11

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Rusya'dan getirilen ve Ordu'nun Altınordu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirilen 43 kişi, 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Rusya'dan getirildikten sonra Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Altınordu ilçesindeki Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 43 kişinin karantina süresi bugün doldu. Yurtta sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin ateşleri ölçüldü, ardından da AFAD ekiplerinin koordinesinde evlerine gönderildi. Yurt dışından getirilen 43 Türk vatandaşı, tedbirler kapsamında kendilerini 14 gün boyunca daha evlerinde izole edecek. Bu arada yurttan ayrılan 43 kişiye Ordu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince çam ağacı fidanı hediye edildi.

'ORADA DURUMLAR ÇOK KÖTÜ'Karantina süresini tamamlayan Hasan Kasnak, Rusya'dan geldiklerini anımsatarak, "Her şeyden çok memnun kaldık. Allah razı olsun devletimizden. Orada durumlar çok kötü. Burada her şey eksiksizdi. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Burada çalışan herkese teşekkür ediyoruz"  dedi.'BİZİMLE ÇOK İYİ İLGİLENDİLER'Hasan Kabak da, "Allah'a şükrüler olsun karantina süremizi doldurduk. Bizimle çok iyi ilgilendiler. Tüm personele, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. O büyük bir reis. Sadece Türkiye'de değil, Rusya'da bile çok büyük anılan bir insan" diye konuştu.

Ahmet Mülayim Toklu ise "Moskova'dan geliyoruz. 14 gündür Ordu'da misafir edildik. Buradaki bütün hizmet için herkese teşekkür ederiz. Bize evimizi aratmadılar" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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