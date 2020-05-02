Ordu'da karantina süreleri dolan 212 kişi evlerine gönderildi
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Ordu'da karantina süreleri dolan 212 kişi evlerine gönderildi

Ordu'da karantina süreleri dolan 212 kişi evlerine gönderildi
02.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:59

ORDU'nun Altınordu ilçesinde yurt dışından getirildikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirilen 212 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde yurt dışından getirildikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirilen 212 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle, Polonya'dan getirildikten sonra Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 212 Türk vatandaşının, karantina süreleri bugün doldu. Bu sabah yurtta sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlar, yurt bahçesinde otobüslere bindirildi. Ateşleri ölçülen vatandaşlar, AFAD ekiplerinin koordinesinde, evlerine gönderildi.  Bu kişiler, tedbirler kapsamında kendilerini 14 gün boyunca evlerinde izole edecek.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da karantina süreleri dolan vatandaşlara yurt bahçesinde mini konser verdi.'HER TÜRLÜ İHTİYACIMIZ KARŞILANDI'Memleketi Gaziantep'e gitmek için yola çıkan Emin Çakmak, yurtta kaldıkları süre içerisinde her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Çakmak, "Polonya'dan geldik. Sağ olsun Polonya Türkiye Konsolosluğu bizimle ilgilendi. Uçak organize etti. Bu vesileyle Ordu'ya geldik. Ordu'da 14 gün karantinada kaldık. Sağ olsun devletimiz bizlere sahip çıktı. Kaldığımız süre içerisinde de her türlü ihtiyaçlarımız giderildi ve bizlere gerekli yardımı yapıldı. Biz burada kaldığımız süre içerisinde çok rahat ettik. Sosyal etkinlikler de yapıldı. Böylelikle karantina süremizi tamamladık. Bu virüs çok tehlikeli. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı etkiledi. Bundan dolayı devletimizin almış olduğu kararlara bütün vatandaşların uymasını istiyorum" dedi. 'ALLAH RAZI OLSUN DEVLETİMİZDEN'Zeynep Dinç de, "Ben böyle bir karantina süreci beklemiyordum. Korkarak geldim ama çok iyi, çok güzel karşılandık. Üç öğün yemek verdiler. Hatta ben 'kilo alarak gideceğiz' dedim. Allah razı olsun devletimizden. Hep yanımızdaydılar. Bir isteğimiz olduğunda arıyorduk, getiriyorlardı" diye konuştu.

Ufuk Pirci ise karantina günlerinin çok iyi geçtiğini söyleyerek, "Her şey düşünülmüştü. Her şey planlı, programlıydı" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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