Ordu?da, Karadeniz Sahil Yolu boş kaldı ORDU'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde parklar, meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kaldı.

ORDU'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde parklar, meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, Ordu'da da başladı. Yasakla birlikte kentin sokaklarına ve meydanlarına sessizlik hakim oldu. Özellikle her yıl bayram öncesi yoğunluk oluşan Karadeniz Sahil Yolu sessizliğe büründü. Samsun'dan Sarp'a kadar, 6 il, 63 ilçe, 17 bucak merkezinin ortak kullanımındaki yolda trafik yoğunluğunun oluşmadığı gözlemlendi. Geçtiğimiz yıllarda bayram tatili nedeniyle çoğunlukla gurbetten memleketlerine gelen vatandaşlar, bu yıl koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağı nedeni ile bayramı evlerinde geçirecek.

Öte yandan yine kentte bayram öncesi yoğunluk yaşanan caddeler, parklar, meydanlar ve sokaklar da boş kaldı. Boş kalan sokaklarda polisler ve bekçiler yaya olarak devreye gezerken, belediye ekipleri de onarım ve temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA