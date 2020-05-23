Ordu'da, Karadeniz Sahil Yolu boş kaldı ORDU'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde parklar, meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kaldı.

ORDU'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde parklar, meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, Ordu'da da başladı. Yasakla birlikte kentin sokaklarına ve meydanlarına sessizlik hakim oldu. Özellikle her yıl bayram öncesi yoğunluk oluşan Karadeniz Sahil Yolu sessizliğe büründü. Samsun'dan Sarp'a kadar, 6 il, 63 ilçe, 17 bucak merkezinin ortak kullanımındaki yol boş kaldı.

Öte yandan yine kentte bayram öncesi yoğunluk yaşanan caddeler, parklar, meydanlar ve sokaklarda da görevliler dışında kimse görülmedi.

Polisler ve bekçiler yaya olarak devreye gezerken, belediye ekipleri de sokaklarda onarım ve temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: DHA