Ordu'da kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitim yapılmayacak

Ordu'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin yapılmaması kararlaştırıldı.

Ordu'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yüz yüze eğitimin yapılmaması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, 18 Şubat perşembe günü il genelindeki resmi-özel tüm okullar, halk eğitimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi.

Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı