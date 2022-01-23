Ordu'da kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin

Ordu'da kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel yarın ve salı günü idari izinli olacak.

ORDU (AA) - Ordu'da kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel yarın ve salı günü idari izinli olacak.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte devam eden kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kar yağışının getirdiği olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde engeli olan ve hamile kamu görevlileri 24-25 Ocak 2022 Pazartesi-Salı 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."