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Ordu'da kar manzaraları mest etti

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Güncel

Ordu'da kar manzaraları mest ettiORDU Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye çıkan vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

ORDU (İHA) - Ordu'da kar manzaraları mest etti

ORDU Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye çıkan vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

Ordu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu 530 metre yüksekliğindeki Boztepe beyazlara büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Boztepe'ye vatandaşlar fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar ise sabahın ilk saatlerinde poşetler ile karda kaymayı da ihmal etmedi.

Sabahın ilk saatlerinde kentin şehir terası olan Boztepe'ye çıktıklarını ve eğlendiklerini belirten Muhammet Avcı, "Sabah saatlerinde hem kar görmeye hem de karda kaymaya geldik. Biraz eğlendik, fotoğraf çekindik. Kar yağmasa gelmeyecektik. Buranın zaten manzarası yetiyor. Herkes çocuklarıyla birlikte bugün buraya çıksın, sıkı giyinmeyi de ihmal etmesinler" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri karlı yolda temizlik çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre ise gün içerisinde yine kar yapışının olacağı tahmin ediliyor.

Ordu'da kar manzaraları mest etti

Ordu'da kar manzaraları mest etti

Ordu'da kar manzaraları mest etti

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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