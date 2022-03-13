HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ordu'da kar eğlenceye dönüştü

ORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışın gün boyu devam etmesi sonrası ilçe geneli beyaz örtüye büründü.

Ordu genelinde etkili olan kar yağışı bir çok ilçede etkisini sürdürürken, Ünye ilçesinde ise çocuklar ve ailelerde mutluluğa neden oldu. Özellikle sokak aralarında, meydanlarda ve caddelerde çocuklar bir yanda kar sevinci yaşarken, diğer yanda ise aileleriyle karın keyfini çıkardı. İlçenin Cumhuriyet Meydanı, sahil boyu ve kumsallara inen aileler ve çocuklar doya doya karın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar ise kardan adam yaptı. Pazar günü olması nedeniyle karın keyfinden istifade eden çocukların yanı sıra ailelerde onlarla birlikte güzel vakit geçirdi.

Ünye'nin yüksek kesimlerde yağışın etkili olduğu bölgelerde 130 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ekipler seferber olurken, yetkililer vatandaşları soba ve baca dumanlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.