HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Ordu'da kano sporu uluslararası oluyor

Ordu'da kano sporu uluslararası oluyor
04.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:36

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da uluslararası kano yarışlarının düzenleneceğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da uluslararası kano yarışlarının düzenleneceğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu-Giresun Havalimanı'nın yanında bulunan toplam bin 100 m uzunluğundaki alanda hayata geçirilecek Kano Yarış Parkuru ve Tesisleri Proje alanında incelemelerde bulundu.

Havalimanı yapılırken kano yarış parkuru projesinin de planladığını söyleyen Başkan Güler, yapılacak tesisin uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacağına dikkat çekti.

"Denizle olan ilişkimizi güçlendirmek istiyoruz"

Başkan Güler, "Ordu'nun denizle olan ilişkisini daha da güçlendirmek için kano yarışlarının yapılabileceği bir platform oluşturuyoruz. Havaalanı yapılırken planladığımız yatırımı ve bu anlamda verdiğimiz sözü yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Havaalanının yanında ve Çikolata Park'ın önündeki bu yeri kano yarışlarının yapılacağı bir hale getireceğiz. Yürüyüş ve bisiklet yolu, kano yarışmacılarının kullanması için hazırlanacak binaları ile kano sporu için uluslararası bir yarış pisti oluşturuyoruz. Yelkenliler de burayı kullanabilecek. 4 mevsim Ordu'yu yaşayın derken denizi hayatımızın daha kapsamlı bir parçası olarak yaşayalım istiyoruz" dedi.

Tam donanımlı bir tesis olacak

Proje kapsamında toplamda 400 kişilik tribün, 1 adet protokol locası, 1 adet foto finish kameralı yarış bitiş gözlem kulesi, 6 adet portatif yüzer iskele, 100 araçlık izleyici otopark alanı, 20 araçlık sporcu römork otopark alanı, 300 m kayıkhane, 400 m satış ve tanıtım alanı, 1.142 m araç ve bisiklet yolu, dere çıkışı üstüne bir geçiş köprüsü ve hakem ve sporcular için konaklama alanı oluşturulacak. - ORDU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak Spor
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek Spor
Beşiktaş, Volkan Babacan'ı Başakşehir'den bedavaya transfer edecek
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor Spor
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir Spor
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı Spor
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak Spor
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör...
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
PSG, Mbappe'ye haftalık 600 bin sterlinlik yeni sözleşme önerecek
Cristiano Ronaldo, özel jeti Portekiz'e gelemeyince adasında mahsur kaldı
Cristiano Ronaldo, özel jeti Portekiz'e gelemeyince adasında mahsur kaldı
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek
TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi...
Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı.
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif...
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Demet Akalın Gülşen Yüksel
Spor Falcao Arda Turan Selçuk İnan Fatih Terim Burak Yılmaz
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Ordu'da kano sporu uluslararası oluyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 16:07:15. #1.14#
title