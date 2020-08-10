Ordu'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Ordu'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ordu'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
10.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:14

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaşar Ç. yönetimindeki 52 DD 730 plakalı sebze yüklü kamyonetle Hüseyin K'nin kullandığı 22 BD 233 plakalı otomobil, Ünye-Fatsa kara yolu Cezaevi sapağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Fatih Ç, Rıza A. ve Sadık A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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