Ordu'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ordu'nun Ulubey ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özay Genç yönetimindeki kamyonet, kar yağışının etkili olduğu Doğu Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile İskender Şensoy, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Şensoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA