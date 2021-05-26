Ordu'da kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Ordu'da kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Davut Tayip Şahin (20) yönetimindeki 55 AEK 685 plakalı kamyonet, Ünye Çevre Yolu Curi mevkisi Çaybaşı viyadüğü altında, arıza yaptığı için yol kenarına park edilmiş 28 ABC 898 plakalı çimento yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücü Şahin ile yanında bulunan Emre Gülaçtı'yı bulunduğu yerden çıkarttı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Gülaçtı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Şahin ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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