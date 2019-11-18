Ordu'da kamyonet ile hafif ticari araç çapıştı: 5 yaralı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 52 HS 437 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.E.K. yönetimindeki 52 LG 357 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç yol kenarına devrildi. Sürücü Y.E.K. ile yanındaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.