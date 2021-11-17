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Ordu'da kamyonet dereye uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da kamyonet dereye uçtu Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kamyonet dereye uçtu.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'da kamyonet dereye uçtu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kamyonet dereye uçtu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 KJ 180 plakalı kamyonet Liseler Mahallesi Tabakhane Köprüsü üzerinden sürücüsünün geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kaza sırasında sürücünün yanında bir kişi olduğu ve olay yerinden kaçtıkları öğrenilirken, kaza sonrası dereye uçan kamyonet ise yaklaşık bir saat sonra çıkarıldı.

Film izler gibi seyrettiler

Diğer yandan yaşanan kaza sonrası vincin dereden kurtarmaya çalıştığı kamyoneti çevredeki meraklı vatandaşlar ise yaşanılabilecek tehlikeye aldırış etmeden seyretti. Bazı vatandaşlar olayı cep telefonlarına kaydederken, polis ekipleri ise sık sık uyarılarda bulunup çevredekilerin dağılmasını istedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'da kamyonet dereye uçtu

Ordu'da kamyonet dereye uçtu

Ordu'da kamyonet dereye uçtu

Ordu'da kamyonet dereye uçtu

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İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Son Dakika Haberleri

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