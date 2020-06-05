Ordu'da kamyon şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
05.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:22
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Birol Yıldız yönetimindeki 55 BE 636 plakalı karayollarına ait kamyon, ilçeye bağlı Zekiroğlu mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yıldız ile araçtaki Talip Zevde olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Mustafa Akkaya, Erdem Şensu ve Yavuz Çavuş ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA