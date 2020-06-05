Ordu'da kamyon şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
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Ordu'da kamyon şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ordu'da kamyon şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
05.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:22

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Birol Yıldız yönetimindeki 55 BE 636 plakalı karayollarına ait kamyon, ilçeye bağlı Zekiroğlu mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Yıldız ile araçtaki Talip Zevde olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Mustafa Akkaya, Erdem Şensu ve Yavuz Çavuş ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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