Ordu'da kamyon bariyere devrildi
Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında kamyon, devrildi.
30.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:29
Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında kamyon, devrildi.
Alınan bilgiye göre, Erdim Gezer (39) yönetimindeki 34 NRB 82 plakalı kalorifer malzemesi yüklü kamyon, Samsun-Ordu kara yolu Bayramca Tüneli çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere devrildi.
Kazada kamyonda hasar oluştu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Ordu'da kamyon bariyere devrildi