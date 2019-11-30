Ordu'da kamyon bariyere devrildi
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Ordu'da kamyon bariyere devrildi

Ordu'nun Ünye ilçesindeki trafik kazasında kamyon, devrildi.

30.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:29
Ordu'da kamyon bariyere devrildi

'nun ilçesindeki trafik kazasında kamyon, devrildi.

Alınan bilgiye göre, Erdim Gezer (39) yönetimindeki 34 NRB 82 plakalı kalorifer malzemesi yüklü kamyon, Samsun-Ordu kara yolu Bayramca Tüneli çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere devrildi.

Kazada kamyonda hasar oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Ordu'da kamyon bariyere devrildi
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