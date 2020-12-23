Ordu'da kamu-üniversite-sanayi işbirliği toplantısı yapıldı
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Ordu'da kamu-üniversite-sanayi işbirliği toplantısı yapıldı

23.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:12
Ordu'da kamu-üniversite-sanayi işbirliği toplantısı yapıldı

Ordu İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Ordu İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının amacının, ilin sanayisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu'nun, sanayi sektörünün mevcut durumu hakkında sunum yaptığı toplantıda, Kovid-19 pandemisinin ilin sanayi üretimi ve istihdamı üzerinde oluşturduğu etkilerin tespit edilmesi, olumsuz etkilerin azaltılmasının, normalleşme süreci ve sonrası için gerekli hazırlıkların değerlendirilmesi, il özelinde yüzde 52 olan mikro ölçekli işletmelerin küçük ve orta ölçeğe geçme süreçlerinde yaşanan sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ile il özelinde güçlü olunan gıda ürünleri ve giyim eşyaları sektörlerinin sorunlarının tespit edilmesi, mevcut konumlarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması görüşüldü.

Ordu'da öne çıkan gıda, madencilik, ağaç ürünleri ve tekstil sektörlerinden temsilcilerin katılım sağladığı toplantıda, sorunlar dinlendi. Gerekli notlar alınarak, sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile birlikte hazırlanacak raporun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacağı belirtildi.

Toplantıya, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, KOSGEB Ordu Hizmet Merkezi Müdürü Sinan Şahin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Aytekin Başköy, DOKA Uzmanı Ahmet Şamil Sümer, Ordu Organize Sanayi Bölge Müdürü Olgun Topkaya, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Levent Yıldırım ve iş insanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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