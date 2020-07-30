Ordu'da kamu kurumlarında 'ikramlıklar' kaldırıldı
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Ordu'da kamu kurumlarında 'ikramlıklar' kaldırıldı

Ordu'da kamu kurumlarında 'ikramlıklar' kaldırıldı Ordu Valisi Tuncay Sonel: "Kolonya dışındaki çay, kahve ve çerez gibi ikramlıklar bugün itibariyle kaldırıldı" Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında, kamu kurumlarında kolonya dışındaki tüm...

Ordu'da kamu kurumlarında 'ikramlıklar' kaldırıldı
30.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:56

Ordu'da kamu kurumlarında 'ikramlıklar' kaldırıldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel: "Kolonya dışındaki çay, kahve ve çerez gibi ikramlıklar bugün itibariyle kaldırıldı"

ORDU - Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında, kamu kurumlarında kolonya dışındaki tüm ikramlıkların yasaklandığını açıkladı.

Vali Tuncay Sonel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, korona virüsün (Covid-19) dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi, Ordu'da da artış gösterdiğini ifade etti. Vatandaşların, belirlenen kurallara titizlikle uymaları gerektiğini aktaran ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Vali Sonel, "Bu bayram dikkat edelim, toplu olarak bayramlaşmayalım, sarılmayalım, el öpmeyelim ve selamlaşmayı mesafeli olarak yapalım, lütfen dikkat edelim" dedi.

Kamu kurumlarında kolonya dışındaki ikramlıklar kaldırıldı

Kamu kurumlarında çerez, çay ve kahve gibi ikramlıkların bugün itibariyle kaldırıldığını da aktaran Vali Tuncay Sonel, "Bugün itibarıyla kamu kurumlarında kolonya dışında ikramı da kaldırdık. Çay, kahve ve çerez gibi ikramlarda bundan sonra yapılmayacak, gelen misafirlere sadece kolonya ikramı olarak. Bunun gibi bahçelerde, parklarda ve çarşıda Allah rızası için bu hayata alışalım, maskeyi takalım, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim" diye konuştu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ayrıca, insanların mecbur kalmadıkça düğün, nişan ve cenaze merasimlerine katılmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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