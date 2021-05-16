Ordu'da kameriye çatısından düşen kişi ağır yaralandı
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Ordu'da kameriye çatısından düşen kişi ağır yaralandı

Ordu'da kameriye çatısından düşen kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Altınordu ilçesinde onarmak için çıktığı kameriyenin çatısından düşen kişi ağır yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde onarmak için çıktığı kameriyenin çatısından düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinin yanında bulunan kameriyenin çatısını onarmak isteyen Sezer İkiz (58), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Yaralanan İkiz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İkiz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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