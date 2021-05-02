Ordu'da kaldırımlar araçlara kaldı
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Ordu'da kaldırımlar araçlara kaldı

Ordu'da kaldırımlar araçlara kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasında sürücüler araçlarını kaldırımlara park etti.

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamasında sürücüler araçlarını kaldırımlara park etti.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük kısıtlama kapsamında sokak ve caddeler boş kaldı. Ordu'da kent merkezinde yaz mevsiminde yaşanabilen otopark probleminden dolayı araç sahipleri kısıtlamayı da fırsat bilerek araçlarını kaldırımlara park etti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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