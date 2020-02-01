Ordu'da kaldırıma çarpan otomobil, sahile uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

01.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:16

ORDU'nun Ünye ilçesinde, kaldırıma çarpıp, takla atarak deniz kenarına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu İlçe Jandarma Komutanlığı mevkisinde meydana geldi. Ünye yönüne giden Ali Kansu Şen idaresindeki 52 AAK 449 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu savrulan otomobil takla atarak deniz kenarına uçtu. Kazada otomobildeki Ali Kansu Şen olay yerinde, Metehan Zoroğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve ağır yaralanan Sinan Çiloğlu ile Alperen Okçu ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA