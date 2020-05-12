HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ordu'da kafes balıkçılığı ekonomiye katkı sağlıyor

Ordu'da üretimi her geçen yıl artan ve ihracatı da yapılan kafes balıkçılığı hem kent ekonomisine hem de istihdama katkı sağlıyor.

Ordu'da kafes balıkçılığı ekonomiye katkı sağlıyor
12.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:12

Ordu'da üretimi her geçen yıl artan ve ihracatı da yapılan kafes balıkçılığı hem kent ekonomisine hem de istihdama katkı sağlıyor.

Perşembe ve Altınordu ilçelerinin yaklaşık 500 metre açıklarında kurulan kafeslerde her yıl tonlarca balık üretiliyor.

Yaklaşık 30 yıl önce üretimine deneme amacıyla başlanan ve olumlu sonuçlar üzerine her geçen yıl artırılan somon, Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor.

Yurt içi ve yurt dışında sofraları süsleyen kültür balıklarının üretimi ve paketleme fabrikalarında çalışan işçi sayısı da artmaya devam ediyor.

"Türk somonuna ilgi artıyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Perşembe ilçesindeki Kışlaönü Balıkçı Barınağında AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünlerinin, özelikle protein ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Bakanlığın son yıllarda üretim tesislerinin sayısının artırılması noktasında çalışma yaptığını belirten Yılmaz, balık stoklarının her geçen yıl azaldığı dikkate alındığında gelecekte talebin karşılanması noktasında bu tesislerin öneminin daha da arttığını vurguladı.

Yılmaz, Ordu'da şu anda Altınordu ve Perşembe ilçelerinde, kafes balıkçılığına yönelik toplam 4 bin 850 ton kapasiteli 7 tesis bulunduğunu kaydederek, "Bu tesislerimizde 2019 yılında 1262 ton Türk somonu, 1300 ton da levrek üretimi gerçekleştirilmiştir. İl içindeki diğer tesislerimizle birlikte kafes balıkçılığından yaklaşık 3 bin ton balık elde edilmiştir." dedi.

Bu yıl Türk somonuna ilginin giderek arttığını belirten Yılmaz, özellikle ihracata yönelik talebin artmasıyla 2 bin 350 ton Türk somonu üretiminin planlandığını aktardı.

"Toplamda 3 bin 500 tondan fazla üretim bekleniyor"

Yılmaz, levrek üretiminin ise 700 ton olarak öngörüldüğünü ifade ederek, iç sulardaki üretimlerle 2020 yılı sonu itibarıyla 3 bin 500 tonun üzerinde üretim gerçekleştirilmesinin beklendiğini söyledi.

İhracatı yapılan Türk somonunun üretim aşamasına değinen Yılmaz, "Balık yavru halde, 500 ile 1000 gram arasındayken barajlardan getirilmekte. Ardından kafeslere bırakılarak yetişmesi sağlanmaktadır. 6-7 ay gibi kısa bir süre sonra bu balık 3-4 kilogram civarına gelince hasat edilmeye başlanmaktadır. Bugünlerde başlanan hasadın haziran sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kovid-19 sonrası ihracata yeniden başlanır"

Yılmaz, kafes balıkçılığının ilin ekonomisine sağladığı katkının önemli olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Türk somonundan ilimiz ekonomisine yılda yaklaşık 60 milyon lira gelmektedir. Levrekten elde edilen gelir de eklendiğinde ilimize kafes balıkçılığının yaklaşık 80 milyon civarında katkısı var. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar 1400 ton olan üretim kapasitemiz bugün yaklaşık 5 bin ton civarındadır. İnanıyoruz ki yapılacak çalışmaların ardından bu miktar daha da artacaktır."

Özellikle Türk somonunun ihracat amacıyla üretildiğine işaret eden Yılmaz, Kovid-19 salgını nedeniyle şu anda ihracat yapılamadığını ancak bu sürecin bitmesiyle Türk somonu ihracatına en kısa zamanda yeniden başlanacağını kaydetti.

Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren deniz ürünleri işleme tesisi sahibi Murat Sönmez ise çoğunluğu kadın işçi olmak üzere yaklaşık 200 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, işledikten sonra paketledikleri balıkları yurt içi başta olmak üzere yurt dışı pazarına sundukları söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor Ekonomi
Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek Ekonomi
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu Ekonomi
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı Ekonomi
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
'Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı' iddialarına yanıt geldi
"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu
Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler
Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu
Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi
Altının kilogramı 387 bin 750 liraya geriledi
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir
Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği: Uçaklarda sosyal mesafe kuralı bilet fiyatlarını yüzde 50 artırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Düşüşe geçen dolar 7,07'den işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 7,07'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Sinem Kobal Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Adana Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Ordu'da kafes balıkçılığı ekonomiye katkı sağlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 11:51:54. #1.14#
title